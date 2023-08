Armato di mitra irrompe e semina il panico nel santuario sciita di Shiraz: il video di sorveglianza

Otto persone di nazionalità tagika sono state arrestate nell'ambito delle indagini sull'attacco al santuario sciita di Shahcheragh, a Shiraz, e il loro rifugio è stato identificato: lo ha dichiarato oggi il capo della giustizia della provincia di Fars, Kazem Mousavi, come riporta la Tv di Stato. Mousavi ha inoltre affermato che il principale attentatore, arrestato subito dopo l'attacco, è il tagiko Rahmatollah Norouzov. Il ministro dell'Interno Ahmad Vahidi, oggi in visita nella città, ha detto che l'attacco è avvenuto con l'aiuto di una rete straniera. Vahidi ha criticato "il silenzio degli organismi internazionali", sottolineando che il silenzio e il sostegno favoriscono gli atti di terrorismo.

Il 26 ottobre, una sparatoria di massa al santuario ha provocato la morte di 13 persone e il ferimento di 30. L'Isis ha successivamente rivendicato l'attacco. L'Iran ha condannato e impiccato due uomini in pubblico l'8 luglio in relazione a quella strage. Altri tre imputati nel caso sono stati condannati a cinque, 15 e 25 anni di carcere per essere membri dell'Isis. A novembre, Teheran ha dichiarato che 26 "terroristi takfiri" provenienti da Afghanistan, Azerbaigian e Tagikistan erano stati arrestati in relazione alla sparatoria di ottobre al santuario. Nell'Iran dominato dagli sciiti, il termine takfiri si riferisce generalmente ai jihadisti o ai fautori dell'Islam radicale sunnita. Il mausoleo di Shah Cheragh ospita la tomba di Ahmad, fratello dell'imam Reza, l'ottavo imam sciita, ed e' considerato il luogo piu' sacro dell'Iran meridionale. L'attentato dell'anno scorso era avvenuto mentre le proteste a livello nazionale attanagliavano l'Iran in seguito alla morte in custodia della polizia morale di Mahsa Amini, 22 anni, arrestata per una presunta violazione dell'obbligo del velo.