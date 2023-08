Iran: attacco ad un importante santuario sciita a Shiraz, almeno 4 morti

Quattro persone sono rimaste uccise dopo che un due uomini hanno fatto irruzione nel celebre santuario sciita di di Shah Cheragh a Shiraz, in Iran. "Quattro persone sono state finora uccise a seguito di un attacco terroristico da parte di due uomini armati", ha riferito inizialmente l'agenzia di stampa ufficiale Irna, risultano anche diversi feriti.

Stando ai primi resoconti, uno dei due uomini avrebbe aperto il fuoco sulla folla di fedeli all'interno della moschea dopo aver affrontato la guardie di sicurezza all'ingresso. Secondo l'agenzia Tasmin due dei 4 morti sarebbero proprio le guardie. Uno dei due attentatori sarebbe stato arrestato, mentre un altro si sarebbe dato alla fuga. Attualmente il santuario è stato chiuso e l'area circostante è presidiata dalle forze di sicurezza alla ricerca del fuggitivo.

In seguito Mohammad Hadi Imanieh, governatore della provincia di Fars, di cui Shiraz è il capoluogo, ha dichiarato alla televisione di Stato iraniana che è stato un solo uomo armato a compiere l'attacco e che è stato successivamente arrestato dalle forze di sicurezza. Il governatore non ha fornito un possibile movente per l'attacco. Shah Cheragh è uno dei cinque principali santuari sciiti dell'Iran. Attira i pellegrini a Shiraz, che si trova a circa 675 chilometri a sud della capitale iraniana, Teheran.

Il mausoleo di Shah Cherag era stato obiettivo di un altro attentato, il 26 ottobre 2022, in cui erano morte 13 persone e altre 30 erano state ferite. Allora, l'attacco era stato rivendicato dall'Isis e aveva aggiunto pressione sul governo iraniano, che da oltre un mese era alle prese con le vaste proteste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini.

Shah Ceragh è la tomba dei fratelli Ahmad e Muhammad, figli dell'Imam sciita Mūsā al-Kāẓim e fratelli di ‘Alī al-Riḍā. I due trovarono rifugio a Shiraz durante la persecuzione operata dagli Abbasidi contro i musulmani sciiti.