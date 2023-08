Issata la bandiera ucraina su Robotyne, nell'oblast di Zaporizhzhia - video

L'esercito ucraino ha issato la bandiera sul villaggio di Robotyne nella regione di Zaporizhzhia. Ad affermarlo è la 47esima brigata meccanizzata separata delle Forze armate ucraine, che ha pubblicato su Telegram una foto del vessillo che sventola su "una scuola distrutta dagli occupanti russi". Il villaggio - dove ieri gli ucraini hanno rivendicato di essere entrati e di aver iniziato le evacuazioni di civili - è infatti uno dei centri dei combattimenti per la controffensiva di Kiev a sud.

"Giornata storica! I soldati della 47a brigata meccanizzata separata hanno alzato la bandiera dell'Ucraina nel villaggio di Robotyne, che si trova in una delle direzioni più calde - Melitopol", si legge nel messaggio della brigata, citato da Rbc Ukraine.

Oleksandr Tarnavskyi, comandante ucraino del gruppo operativo e strategico delle truppe Tavria, ha pubblicato un video dal villaggio di Robotyne, dove si può vedere la bandiera sventolare sul palazzo sventrato. Un filmato simile è stato pubblicato su Telegram anche dal comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny.