L'italiano - Toto Cutugno Video Ufficiale 1983

“L'italiano” è il quarto album di Toto Cutugno da solista. Questo album contiene la famosa canzone, nonché titolo del 33 giri, “L'italiano”, presentata al Festival di Sanremo 1983, classificata quinta.

Questo album è una specie di raccolta, in quanto contiene varie canzoni interpretate da Cutugno alcuni anni prima più l'inedito sopracitato L' italiano.

La canzone “L'italiano” ha ottenuto un successo globale. Non solo è stata ascoltata e suonata in tutto il mondo, ma vanta innumerevoli cover, anche da personaggi famosi, così come è entrata come colonna sonora in numerosi film.