Joe Biden al termine del summit di Camp David: "Oggi facciamo la storia"

Nella cornice simbolica di Camp David, Joe Biden ha più volte elogiato il "coraggio politico" dei suoi ospiti, che si sono adoperati per riavvicinare i loro due Paesi nonostante il doloroso passato della colonizzazione della Corea del Sud.

Nella dichiarazione congiunta Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno anche condannato il "comportamento pericoloso e aggressivo" della Cina e le "rivendicazioni marittime illegali".

"Ci opponiamo fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo nelle acque della regione indo-pacifica", hanno scritto in questo testo congiunto, intitolato "Lo spirito di Camp David", i leader dei tre paesi.

"Riaffermiamo l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan". Hanno anche invitato la Corea del Nord ad "abbandonare il suo programma di missili nucleari e balistici". I tre paesi istituiranno un programma di esercitazioni militari congiunte per diversi anni. Ma secondo il massimo consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, Jake Sullivan, questa cooperazione rafforzata "non e' una Nato per il Pacifico", che è un'alleanza di mutua difesa.

Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud concordano di tenere ogni anno un simile incontro dei loro leader. Verrà inaugurata anche una linea telefonica “rossa” tra i tre Paesi