Jovanotti continua la fisioterapia. Ai fan: "Nella notte di San Lorenzo esprimete un desiderio"

Dopo il brutto incidente di cui è stato vittima in bicicletta il cantante aggiorna i fan sul suo percorso di riabilitazione nel centro del Fisioterapia di Fabrizio Borra a Forlì dove molti amici in questi giorni si sono recati per salutarlo e ad augurargli una veloce ripresa. Tra questi Gianni Morandi, Gian Marco Tamberi, il suo bassista Saturnino e Benny Benassi.



In attesa della notte di San Lorenzo, suo onomastico, il cantante si mostra con le stampelle e affida ai social un messaggio per i suoi fan: “Esprimete un desiderio, lo farò anch’io”.



L'incidente

Il cantante era in vacanza con la moglie a Santo Domingo e ne aveva approfittato per fare un giro in bici (è infatti un grande appassionato di ciclismo) tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", aveva spiegato il cantante sui social. "Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".



L'intervento e il ritorno in Italia

Operato a Santo Domingo con un intervento chirurgico per l'applicazione di placche in metallo sulle due ossa, Jova ha svolto la prima fase della riabilitazione post-chirurgica nel Paese. "L'intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magico. Grazie!", aveva scritto il cantante dopo l’operazione mostrando uno scatto in cui aveva il petto fasciato. Il 5 agosto è atterrato all'aeroporto "Ridolfi" di Forlì, dove si è prestato alla foto di rito con gli operatori della struttura dove ha cominciato la sua riabilitazione.