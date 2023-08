La bandiera ucraina issata sulla sponda orientale del Dnipro - Video

Le forze ucraine sembrerebbero aver consolidato una posizione sulla sponda orientale del fiume Dnipro, nella parte occupata regione di Kherson, in una zona in cui la difficoltà di spostare uomini e mezzi attraverso il fiume senza finire sotto tiro dell'artiglieria russa rende complicata un'offensiva. Per la stessa ragione, tuttavia, è anche molto meno fortificata e difesa rispetto al resto della linea del fronte. Da settimane apparivano video di combattimenti su questa sponda, ma questa è la prima volta in cui le forze ucraine rivendicano il controllo di una porzione di territorio. La geolocalizzazione del filmato è confermata, ma non è possibile stabilire con certezza né la data in cui è stato ripreso né la situazione attuale nell'area



(video da Twitter NoelReports)