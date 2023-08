La calciatrice spagnola: io vittima. Il presidente non si dimette. Manifestazioni a Madrid

Decine di manifestanti si sono radunati venerdì davanti alla sede della Federcalcio spagnola, appena fuori Madrid, per chiedere le dimissioni del presidente Luis Rubiales che non si è dimesso dopo aver afferrato la testa della calciatrice Jenni Hermoso baciandola sulle labbra dopo la vittoria della Coppa del Mondo femminile spagnola, portando 56 membri della squadra nazionale all'ammutinamento e il governo a denunciare le sue "azioni da macho". In una dichiarazione congiunta inviata tramite il loro sindacato FUTPRO, tutte le campionesse e altri 32 membri della squadra, hanno dichiarato che non giocheranno in nazionale se Rubiales resta a capo della Federcalcio spagnola reale (RFEF).

La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso, dopo un comunicato congiunto con le compagne di squadra della Rioja, ne ha pubblicato uno suo personale in cui ha condannato fermamente il comportamento tenuto dal presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. "Mi sono sentita vulnerabile e vittima di un'aggressione, un atto impulsivo e sessista, fuori luogo e senza alcun tipo di consenso da parte mia. Semplicemente non sono stata rispettata", ha affermato.