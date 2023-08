La dieta mortale dell'influencer vegana: “Mangiava esclusivamente frutta esotica”

“Il succo verde dà al tuo corpo nutrienti vegetali e la clorofilla rafforza il sistema immunitario e aiuta a controllare l'infiammazione, aumenta la produzione di globuli rossi e aumenta le capacità delle cellule di trasportare ossigeno”, si legge in uno dei tanti post di Zhanna Samsonova e ancora “Non bere acqua è un'esperienza comune tra i fruttariani crudi. Non ho sete d'acqua. Non voglio bere acqua. Prendo la mia acqua da frutta e noci di cocco e mi va bene”. Eppure qualcosa è andato storto, perché l'influencer vegana - a detta degli amici “nell'ultimo periodo si nutriva esclusivamente di frutta esotica” - è “morta di fame”. Aveva 39 anni. La cittadina russa, che promuoveva cibi crudi sui social media, avrebbe messo a repentaglio la propria vita con una dieta carente di calcio e vitamina D. Le persone più strette erano preoccupate per lei. “Era tornata a casa per curarsi, ma è scappata di nuovo ed è tornata a Phuket”, avrebbe raccontato un amico. Diversa, invece, la versione della madre di Samsonova: “È morta per un'infezione simile al colera”.