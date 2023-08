La distesa di alberi piegati dal vento nelle campagne tra Abbiategrasso e Vigevano vista dal drone

Il maltempo, come annunciato da giorni, ha investito oggi la Lombardia causando danni e provocando disagi in gran parte della regione con forti raffiche di vento e nubifragi. Le riprese del drone sono state realizzate in una zona tra Abbiategrasso e Vigevano. Il vento e le precipitazioni abbondanti hanno danneggiato un gruppo di alberi, che le raffiche hanno abbattuto lasciandoli a terra perfettamente allineati. Altri alberi isolati, più grandi, si sono abbattuti purtroppo sul tetto di alcune abitazioni.