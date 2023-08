La foto segnaletica di Trump su magliette, cappelli e tazze: in vendita il merchandising

L'ex presidente Donald Trump è abituato a commercializzare la propria merce, ma ora la sua foto segnaletica, scattata in Georgia giovedì 24 agosto, sta diventando un business a se stante. Y-Que, un negozio nel sobborgo di Los Feliz a Los Angeles, ha preso la foto e l'ha messa su magliette, tazze e berretti meno di 24 ore dopo lo scatto. La foto era stata distribuita dal tribunale della contea di Fulton ai media. Le foto segnaletiche scattate dai tribunali federali degli Stati Uniti sono generalmente di pubblico dominio.

Le foto segnaletiche di Trump e del suo socio Rudy Giuliani sono ora sullo scaffale delle magliette nella sezione delle foto segnaletiche, che comprende anche i musicisti Prince e David Bowie e l'attrice Jane Fonda.

Uno dei clienti del negozio, Aaron Clark, dice: "Ne indosserei una, sì. È divertente. È come se l'intero scenario politico negli Stati Uniti fosse davvero una commedia a questo punto, quindi è divertente", ha detto. D'altro canto, un cliente di nome Marc ha detto: “Qualsiasi pubblicità è una buona pubblicità e quindi non voglio partecipare alla pubblicità di questa persona. Non mi piace. Io penso che rappresenti molte cose brutte nella cultura umana in generale.”