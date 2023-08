La fuga in barca dal porto di Lahaina in fiamme - Video

Alimentato dai venti, l'incendio scoppiato martedì nel cuore di Maui ha spazzato via con una velocità terrificante case e attività commerciali a Lahaina.

Come ha detto ad Associated Press Mahina Martin, portavoce della contea di cui fa parte l'isola delle Hawaii, il fuoco si è diffuso rapidamente su Front Street, il lungomare della storica cittadina turistica, pieno di negozi e ristoranti.

C'è chi, in preda al panico, si è gettato nell'oceano per sfuggire all'incendio. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato di aver salvato almeno una dozzina di persone dall'acqua.

Martedì notte mentre l'incendio dilagava, Chrissy Lovitt, una residente, è saltata su una barca per salvarsi: "L'acqua era in fiamme”, ha raccontato a Hawaii News Now, dicendo che tutte le imbarcazioni ormeggiate nel porto della città stavano bruciando: "Sembra un film, un film di guerra".

L'oceano come via di fuga è stata la salvezza anche per Brantin Stevens che ha girato un video con il cellulare mentre era su una barca in partenza da Lahaina martedì pomeriggio.

“L'ancora ha ceduto a causa dei venti di burrasca e siamo stati costretti a entrare nel porto di Lahaina per sfuggire all'uragano”, ha spiegato Stevens ad Associated Press, “Il molo del carburante era l'unico posto aperto. Quando abbiamo attraccato, l'incendio si stava rapidamente espandendo verso il porto. Abbiamo dovuto allontanarci per sfuggire al calore e alla cenere. Il porto si è rapidamente riempito di fumo nero. Siamo riusciti a raggiungere Lanai”.