La Germania valuta di inviare i missili Taurus a Kiev: il video dimostrativo

Il governo tedesco starebbe valutando la fornitura all'Ucraina di missili da crociera Taurus, da 500 chilometri di gittata, quasi il doppio dei 290 chilometri degli Scalp francesi di cui attualmente dispone Kiev. Consentirebbero, per esempio, di attaccare da grande distanza il ponte di Kerch che collega la Crimea occupata alla Russia. Questo è il video con cui il costruttore dettaglia le caratteristiche tecniche e le potenzialità dell'arma.

Berlino attingerebbe dalle scorte delle proprie forze armate, ma a condizione che non possano effettuare attacchi sul territorio russo. Questa restrizione tecnica sarebbe stata chiesta dallo stesso cancelliere Olaf Scholz. Secondo il settimanale Spiegel, sarebbero in corso colloqui tra il ministero tedesco della Difesa e l'industria degli armamenti per limitare la programmazione dei bersagli nei missili e impedire che l'arma a lungo raggio possa raggiungere la Russia. Tecnicamente, la limitazione nei Taurus sarebbe sostanzialmente possibile, tuttavia ci vorrebbero alcune settimane per applicarla. Altri media tedeschi avevano suggerito in questi giorni che anche nella Spd si stava diffondendo il sostegno all'invio di Taurus a Kiev. Solo una settimana fa, il ministro socialdemocratico della Difesa, Boris Pistorius, aveva escluso una consegna immediata dei missili da crociera, ma non l'aveva rifiutata categoricamente, dicendo che "non è ancora giunto il momento di prendere una decisione".

(Video da taurus-systems.de)