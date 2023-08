La lunga marcia silenziosa del carro armato: 30a brigata ucraina colpisce posizioni russe a Bakhmut

Un video di guerra mostra un carro armato ucraino mentre combatte e distrugge un obiettivo nemico nei pressi - secondo i social - di Bakhmut, la martoriata città del Sud del paese, dove da mesi si sono susseguiti durissimi scontri sul campo.

La controffensiva ucraina è in piena spinta verso il sud e la Crimea, mentre i russi continuano a premere nell'est dell'Ucraina, su Lyman e Kupyansk. E con questa fotografia sullo sfondo, viene rivelato che 11 giorni fa un incontro top secret fra il capo di stato maggiore ucraino, Valery Zaluzhny, e alcuni vertici militari della Nato in una località anch'essa segreta al confine ucraino-polacco: un "consiglio di guerra" - così lo definisce il Guardian - per ridiscutere e aggiustare la strategia e le tattiche militari diKiev.

La discussione, secondo il quotidiano britannico, è durata almeno cinque ore e ha avuto come temi centrali la lentezza della controffensiva ucraina, un confronto sui piani di battaglia in vista del prossimo inverno - il terzo dall'invasione russa - e la strategia a lungo termine, probabilmente anche alla luce dei timori di un possibile, pericoloso vuoto di potere a Mosca se la situazione dovesse precipitare per i russi. Con Zaluzhny sono affluiti in questa località segreta anche l'intera squadra di comando ucraina, mentre per la Nato erano presenti, fra gli altri, il capo militare dell'Alleanza atlantica, gen. Christopher Cavoli, e il capo di Stato maggio interforze britannico, ammiraglio Sir Tony Radakin, mentre era assente la sua controparte americana, il generale Mark Milley. Zaluzhny ha anche postato una foto a braccetto con i due militari anglo-americani.