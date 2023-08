La mostra "Conversations with Blue Gold" per raccontare l'emergenza idrica

La mostra a cielo aperto diffusa nel centro storico di Grosseto "Conversations with Blue Gold" dell'artista e fotografo svizzero Giacomo “Jack” Braglia: sei grandi sculture, realizzate con la tecnica del wrapping, per raccontare l'emergenza idrica.



L’artista che trasforma la fotografia in scultura - dopo la 58ma Biennale di Venezia dove ha portato la mostra #MayYouLiveToHelpWalkers - prosegue così, la sua ricerca tra arte e sostenibilità con una mostra diffusa sul tema dell'oro blu e del consumo responsabile di acqua.



Un percorso di consapevolezza, in cui Braglia dà corpo alla fotografia tradizionale trasformando i suoi scatti in sculture e installazioni tridimensionali grazie a supporti fotografici alternativi: busti in gesso, scudi, bocche classiche e piramidi che riveste di immagini fotografiche per permettere alla fotografia di conquistare la terza dimensione, superandone i limiti.



Nel video le interviste all'artista e alla curatrice Beatrice Audrito