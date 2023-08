La propaganda di Mosca presenta il primo Jet costruito senza componenti "occidentali"

La propaganda di Mosca ha presentato il primo volo del primo aereo costruito interamente senza alcun componente “occidentale”. Sotto al video postato sui social si può leggere:

“L'aereo Sukhoi Superjet 100 ha effettuato il suo primo volo, ha riferito il Ministero dell'Industria e del Commercio russo. Il comitato per la sostituzione delle importazioni è partito prima del previsto. La durata del volo è stata di 54 minuti, si è svolto ad un'altitudine massima di 3mila metri e ad una velocità massima di 343 km / h. Durante i test, gli specialisti hanno confermato il funzionamento stabile di tutti i sistemi domestici, la controllabilità e la stabilità dell'aereo in aria. Gli sviluppatori russi hanno implementato e installato sull'aereo le proprie soluzioni e tecnologie di progettazione. A dicembre, la United Engine Corporation ha annunciato l'inizio dei test di volo del motore PD-8 progettato per un aereo di linea passeggeri. In precedenza, l'aereo SSJ-100 aveva un motore dello sviluppo congiunto russo-europeo SaM-146, ma a causa delle sanzioni, la sua produzione si è interrotta, quindi abbiamo dovuto creare un PD-8 completamente domestico”