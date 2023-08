La rabbia dei passeggeri dell'aereo russo: "Cosa succede? Chi ci risarcirà?": dopo il raid di droni

Le immagini sui social girate a bordo dell'aereo della compagnia russa mostra la rabbia dei passeggeri inferociti perchè il proprio volo è stato reindirizzato causando disagi ed evidentemente costi economici: "Per la seconda ora siamo seduti sull’aereo e aspettiamo chissà cosa. L'aeroporto di Sheremetyevo è pronto da tempo per iniziare a sbarcare i passeggeri, ma il nostro pilota ci tiene sull'aereo e non vuole farci scendere - così il commmento al video, su Telegram - i dipendenti di Sheremetyevo sono arrivati ​​a bordo e l'unica cosa che hanno potuto fare è stato concordare con il pilota lo sbarco dei passeggeri al terminal. Senza bagagli. Il pilota intende portarci all'aeroporto di Vnukovo, ma poiché tutti gli aeroporti sono chiusi, non si sa quando ciò accadrà. I passeggeri non potranno tornare a casa senza i bagagli. I passeggeri hanno l'impressione che il pilota ci tenga in ostaggio", hanno riferito testimoni oculari.

Il volo da Antalya a Mosca è stato reindirizzato a Sheremetyevo invece che a Vnukovo a causa della chiusura dello spazio aereo durante l'attacco dei droni. I passeggeri non erano autorizzati a scendere dall'aereo.