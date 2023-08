La tempesta Hilary devasta Cathedral City: nella pala del bulldozer due donne si tengono per mano

Alberi abbattuti, fiumi in piena e fango, misto a detriti, ovunque. È la scia di devastazione lasciata dalla tempesta tropicale Hilary, che ha colpito con gravose inondazioni la California meridionale. Se Los Angeles ne è uscita indenne, al netto dei disagi provocati dalle inondazioni, altre aree sono state pesantemente colpite. È il caso di Cathedral City, vicino Palm Springs, nel sud della California, dove il fango ha sommerso diverse residenze. In particolare stanno facendo il giro del mondo le immagini che ritraggono il salvataggio con i bulldozer dei residenti di una casa di cura sommersa dal fango. Messi in salvo 14 pazienti, tra i 46 salvataggi che hanno interessato una città dove il fango ha raggiunto il metro e mezzo. Tra le foto simbolo, commuovono le due donne nella pala meccanica che si tengono per mano. “Siamo stati in grado di far salire i pazienti sulla pala caricatrice. È stata la prima volta”, ha raccontato un vigile del fuoco chiamato a intervenire insieme alla sua squadra. Sui Monti San Bernardino circa 800 residenti sono rimasti intrappolati da fiumi di fango, mentre una coppia è stata salvata dalla propria abitazione, sommersa dal fango, a Oak Glen.