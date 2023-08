La tempesta Idalia diventa uragano: le immagini dal satellite

Nel suo percorso attraverso il Golfo del Messico e le sue acque eccezionalmente calde, la tempesta tropicale Idalia si è rafforzata trasformandosi in un uragano e si sta dirigendo verso la costa occidentale della Florida.

Lo ha riferito il Centro Nazionale Uragani (NHC) degli Stati Uniti lanciando l’allarme per una perturbazione che, intensificandosi, potrebbe diventare “estremamente pericolosa”.

"Idalia ora è un uragano. Si prevede che si intensificherà rapidamente in un grande uragano estremamente pericoloso prima del suo atterraggio mercoledì", ha comunicato l'agenzia meteorologica.

L’NHC ha avvertito del rischio crescente di mareggiate pericolose e venti da uragano in Florida nei prossimi due giorni.

Michael Brennan, diretto dell’NHC, ha spiegato lunedì sera che la tempesta, dopo aver colpito la parte settentrionale di Cuba, "si sta spostando verso nord a 8 miglia all'ora e si prevede che si intensifichi e si avvicini alla costa occidentale della Florida nella notte tra martedì e mercoledì”.

La maggiore preoccupazione è il rischio di mareggiate lungo la costa occidentale dello Stato.

Si prevedono venti fino a 193 chilometri orari che renderebbero Idalia un uragano di categoria 3. Il centro di Idalia dovrebbe spostarsi sul Golfo del Messico orientale martedì e raggiungere la costa del Golfo della Florida mercoledì mentre, secondo le proiezioni, giovedì dovrebbe avvicinarsi alla Carolina.

I residenti della Florida si stanno preparando all’impatto con sacchi di sabbia ed evacuando le case nelle zone a rischio.

"Dovreste concludere i vostri preparativi per la #TropicalStormIdalia stanotte e martedì mattina al più tardi", ha dichiarato il Servizio Meteorologico Nazionale di Tampa Bay lunedì su X (ex Twitter).

Ordine di evacuazione per 12 contee

Sono dodici le contee della Florida che hanno ricevuto l'ordine di evacuazione in vista dell'arrivo dell'uragano Idalia previsto per mercoledì. Lo riferisce Cnn.

Il governatore dello Stato, Ron Desantis, ha esortato tutti a "mettersi al sicuro, anche in un hotel o a casa di amici". "Sarà un uragano importante", ha dichiarato.

I danni a Cuba

E mentre la Florida freme, Idalia ha colpito Cuba con forti piogge, soprattutto nella parte più occidentale dell'isola, nella provincia di Pinar del Rio, dove si produce il pregiato tabacco, una zona che si sta ancora riprendendo dalla devastazione causata dall'uragano Ian quasi un anno fa .

Lo studioso di uragani Haiyan Jiang della Florida International University ha spiegato a Associated Press il ruolo di due forze contrastanti - il calore oceanico da record e il ‘wind shear’, quest'ultimo influenzato da El Niño - nell'evoluzione di Idalia e come abbiano reso la stagione degli uragani 2023 complessivamente difficile da prevedere.

Che ruolo ha la temperatura dell'oceano nel rafforzamento di Idalia?

In questo periodo dell’anno, dice Jiang, il Golfo del Messico è sempre caldo si verificano spesso uragani. Ma quest'estate la temperatura superficiale del mare è stata estremamente elevata, con record molto superiori alla media.

Vicino a Cuba, le temperature superficiali del mare hanno sfiorato i 30 gradi Celsius al passaggio di Idalia vicino all'isola lunedì e man mano che la tempesta si sposta verso nord passa sopra a temperature superficiali del mare ancora più calde, spiega lo scienziato.

Mercoledì mattina, si prevede che la tempesta si troverà su acque con una temperatura di circa 31 gradi. E il calore non è solo in superficie ma si estende in profondità nello strato superiore dell'oceano, detto termoclino, che si trova a circa 50 metri di profondità. Questo calore accumulato alimenta la forza della tempesta.

Il ‘wind shear’ può indebolire l'uragano?

Ci sono alcune cose che possono indebolire un uragano, spiega l’esperto. Uno è se la tempesta incontra acqua più fredda. Senza acqua calda come fonte di carburante, l'uragano non può più rafforzarsi. In questo caso, tuttavia, il Golfo del Messico è eccezionalmente caldo.

Il ‘wind shear’, cioè la differenza di velocità e direzione del vento alle diverse altezze di una tempesta, può essere un fattore importante. Un forte ‘wind shear’ può mettere fine a una tempesta tropicale. Questo accade spesso nel bacino atlantico durante gli anni di El Niño come il 2023.

La domanda che tutti si pongono è se il ‘wind shear’ sarà abbastanza forte da contrastare il caldo estremo, e questo non sembra accadere con Idalia, conclude Jiang.