La trasformazione della cascata di Bad Gastein dopo la pioggia di queste ore

La cascata nel centro di Bad Gastein in Austria è stata di ispirazione per numerosi pittori e poeti. Ma la pioggia delle ultime 24 ore ha completamente stravolto il normale aspetto del corso d'acqua. "Negli ultimi 30 anni non riesco assolutamente a ricordare che il livello dell'acqua fosse così alto", ha dichiarato lunedì mattina il sindaco di Gastein Gerhard Steinbauer. Il primo cittadino aveva ragione: nel pomeriggio il servizio idrografico statale ha classificato l'inondazione nella valle di Gastein come HQ30, un evento che statisticamente si verifica solo una volta ogni 30 anni.