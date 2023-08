La velocista somala è troppa lenta: 100 metri in 21 secondi. L'ira del governo: “Non è una sportiva”

Perdere ci può stare, ma tagliare il traguardo dieci secondi dopo la prima classificata è troppo. Non è la coppa del mondo, ma sono i 100 metri femminili ai giochi studenteschi in Cina, eppure il governo somalo si è risentito così tanto da prendere dei provvedimenti drastici. Protagonista Nasra Abukar Ali che ha concluso la sua gara in 21 secondi, la peggiore di sempre. La vincitrice ha chiuso la competizione quasi alla metà del tempo: 11,58 secondi.

Le immagini sono diventate presto virali e la gara di Abukar è passata da oggetto di scherno sui social a un caso interno. Il ministro dello sport Mohamed Barre Mohamud ha aperto un'indagine con il Comitato olimpico nazionale della Somalia sostenendo che la ragazza non è un'atleta: “Khadijo Aden Dahir, la presidente della Federazione somala di atletica leggera, ha commesso un abuso di potere, nepotismo e diffamazione del nome della nazione”, si legge in una nota.

Le autorità somale non hanno approfondito l'accusa di nepotismo, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che Abukar sia la nipote del vicepresidente della Federazione. Un fatto grave tanto da spingere il Ministero dello Sport somalo a intraprendere un'azione legale sia contro il presidente della Federazione di atletica leggera sia contro i responsabili che avrebbero facilitato l'iscrizione della giovane.