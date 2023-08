L'addestramento di reclute russe sui carri armati T-72 ex sovietici: tiri in movimento a Sverdlovsk

Immagini diffuse dal ministero della difesa di Mosca: reclute molto giovani in un campo di addestramento situato a Sverdlovsk, svolgono esercitazioni a bordo di carri armati T-72: "I carristi hanno imparato la guida ad alta velocità, il tiro in movimento, da postazioni di tiro aperte e chiuse, la ricognizione e la sorveglianza".

Si avvicina a mezzo milione il numero totale di soldati russi e ucraini morti o feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. A riferire le stime sono funzionari Usa citati dal New York Times (Nyt), nel giorno in cui fonti dell'intelligence statunitense hanno invece fatto sapere al Washington Post (WP) che ritengono che la controffensiva ucraina non raggiungerà la città di Melitopol occupata dai russi, il che significa che Kiev non riuscirebbe a conseguire il suo obiettivo di tagliare i collegamenti via terra dalla Russia alla Crimea. Intanto nuovo attacco con un drone su Mosca, senza vittime, mentre in Russia è stato sciolto da un tribunale il Centro Sakharov, museo e centro culturale dedicato alla protezione dei diritti umani e alla conservazione dell'eredità del fisico premio Nobel Andrei Sakharov al quale l'Europarlamento ha intitolato un premio per la libertà di pensiero.

L'ultima stima pubblica da parte dell'amministrazione Biden delle vittime durante la guerra in Ucraina risale a novembre, quando il generale Mark A. Milley, presidente degli Stati maggiori riuniti, aveva dichiarato che dall'inizio della guerra a febbraio 2022 erano stati uccisi o feriti più di 100mila soldati in ciascuna delle due parti. Ma questo numero è aumentato durante l'inverno e la primavera, quando i due Paesi hanno trasformato la città orientale di Bakhmut in un campo di battaglia, e il massacro è continuato a ritmo costante mentre la controffensiva si trascina da quasi tre mesi. Ora funzionari Usa riferiscono al New York Times una cifra di circa 500mila soldati morti o feriti fra russi e ucraini. Le vittime militari russe sarebbero più di quelle ucraine, ma il Nyt evidenzia che i russi sono più numerosi degli ucraini sul campo di battaglia. In particolare, secondo il Nyt, le perdite militari della Russia si avvicinano a 300mila, di cui 120mila morti e 170mila-180mila feriti, mentre quelle ucraine si avvicinano a 70mila morti e 100mila-120mila feriti.