L'arrivo di Donald Trump al carcere di Atlanta. Diffusa la foto segnaletica, la prima nella storia

Ad Atlanta una prima volta storica: diffusa una foto segnaletica di un ex presidente americano.

Trump e altri 18 sono stati incriminati per aver partecipato a una vasta cospirazione per ribaltare la sconfitta alle elezioni presidenziali a favore del democratico Joe Biden. L’accusa della contea di Fulton è il quarto procedimento penale contro Trump da marzo, quando è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere incriminato.

La resa di Trump, avvenuta nel mezzo di un improvviso cambiamento del suo team legale, segue il dibattito presidenziale svoltosi a Milwaukee la sera prima che ha visto protagonisti i suoi principali rivali per la nomina repubblicana del 2024, una competizione in cui rimane il candidato principale nonostante i problemi legali.