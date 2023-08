L'attacco del drone della brigata d'assalto ucraina a un tank russo

Una brigata militare ucraina che combatte nella parte orientale del paese ha pubblicato un video che mostra l'attacco di un drone con munizioni improvvisate contro un mezzo corazzato russo.

La 3a brigata d'assalto ha dichiarato sul suo canale Telegram di aver utilizzato i droni per contrastare un attacco di carri armati russi vicino a Bakhmut. Reuters non è stato in grado di verificare in modo indipendente il luogo o la data in cui il video è stato girato.

L'Ucraina ha parlato di feroci combattimenti lungo tutta la sua linea del fronte e "un certo successo" nel respingere le truppe di Mosca nel sud-est, dove le forze ucraine stanno cercando di riconquistare il territorio occupato dai russi.

Il ministero della Difesa ha affermato che l'esercito ucraino è riuscito a riconquistare quasi 2 miglia quadrate durante la scorsa settimana intorno alla città orientale in rovina di Bakhmut, dove le forze russe e ucraine hanno combattuto la battaglia più sanguinosa della guerra.