L'attore di "Euphoria" Angus Cloud è morto all'età di 25 anni

L'attore Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella serie tv "Euphoria", è morto all'eta' di 25 anni. "E' con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a una persona incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi", ha dichiarato la famiglia dell'attore in un comunicato ai media nazionali. L'attore è deceduto nella casa dei genitori a Oakland, in California: la causa della morte è ancora sconosciuta.