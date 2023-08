Le forze ucraine oltre la principale linea di difesa russa - Video

In questo video l'artiglieria russa della 100ª Brigata fucilieri motorizzata della Guardia separata bombarda gli ucraini nelle vicinanze del centro abitato di Verbove: l'importanza della geolocalizzazione di queste immagini è nella dimostrazione che l'82ª brigata di assalto aereo della fanteria ucraina, unità di élite addestrata nel Regno Unito, ha fatto breccia nella principale linea di difesa fortificata eretta dai russi. Un successo che non è avvenuto lungo la strada principale che da Robotyne, recentemente liberata, porta alla città di Tokmak e poi a Melitopol, ma più a est, dove secondo diversi analisti le fortificazioni erano meno solide e peggio manutenute. Nell'immagine qui sotto, pubblicata dall'account Twitter/X “Defmon3” il segnaposto azzurro è la geolocalizzazione del video, le linee gialle sono le fortificazioni russe, la linea tratteggiata blu e quella rossa i limiti precedentemente noti rispettivamente del terreno sotto controllo ucraino e russo. Più in basso la mappa complessiva del fronte aggiornata al 29 agosto dal think tank statunitense Institute for the Study of War (Isw)