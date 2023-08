Le prime immagini della tomba di Prigozhin a San Pietroburgo

Questa mattina, le forze di sicurezza russe hanno consentito l'accesso al luogo di sepoltura di Yevgeny Prigozhin a San Pietroburgo, dopo che ieri il funerale del capo della Wagner si era svolto in forma privata e protetta da un imponente servizio di sicurezza.

Esequie blindate nel cimitero di Porokhovskoye per evitare che potessero trasformarsi in un’occasione per i simpatizzanti della Wagner di manifestare pubblicamente il sostegno all’uomo che a giugno ha guidato l'ammutinamento contro il Cremlino.

Nella serata di ieri il canale Telegram Shot aveva diffuso un video e alcune foto della tomba di Prigozhin sovrastata da una croce di legno, coperta di rose rosse con una grande fotografia del capo della Wagner e il testo incorniciato di una poesia di Josif Brodsky intitolata “Natura morta”.

La morte di Prigozhin, 62 anni, è stata confermata dalle autorità russe domenica a seguito dei test del Dna condotti sui 10 corpi recuperati a seguito dello schianto dell'aereo precipitato nella regione di Tver il 23 agosto poco dopo il decollo da Mosca alla volta di San Pietroburgo. Tra le vittime anche le figure chiave della Wagner Dmitry Utkin e Valery Chekalov.