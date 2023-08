L'imponente servizio di sicurezza a presidio della tomba di Prigozhin - video

Il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin è stato sepolto a San Pietroburgo e il funerale si è svolto in forma privata, praticamente segreta, fra pochi intimi.

Il capo della Wagner, il comandante militare Dmitry Utkin e il responsabile logistico Valery Chekalov sono stati sepolti in tre diversi cimiteri, informazioni sulle cerimonie sono state diffuse solo a cose fatte, tra le ampie misure di sicurezza volte a prevenire qualsiasi eventuale manifestazione di protesta dei loro miliziani o simpatizzanti.

La morte di Prigozhin, 62 anni, è stata confermata dalle autorità russe domenica a seguito dei test del dna condotti sui 10 corpi recuperati a seguito dello schianto dell'aereo caduto il 23 agosto poco dopo il decollo da Mosca alla volta di San Pietroburgo.

Solo nel tardo pomeriggio il servizio stampa di Concord, il conglomerato che faceva capo a Prigozhin, ha fatto sapere che il funerale si era svolto in forma privata e che il capo della Wagner era stato sepolto nel cimitero di Porokhovskoye, alla periferia est di San Pietroburgo. Accanto a suo padre, secondo quanto ha riferito la testata Dozhd. Nessuna cerimonia sfarzosa, e nemmeno gli onori militari, normalmente riservati a chi, come lui, è insignito della decorazione di Eroe della Russia.

I funerali blindati di Prigozhin e dei suoi luogotenenti contrastano nettamente con le manifestazioni di cordoglio di cui è stata teatro nei giorni scorsi San Pietroburgo, con un afflusso costante di persone che accendevano candele e deponevano mazzi di fiori e bandiere della Wagner davanti alla sede della compagnia privata militare. Scene simili si sono viste in altre città, comprese Mosca, Rostov sul Don e Novosibirsk in Siberia.

Poco prima di Prigozhin, in un altro cimitero di San Pietroburgo, quello di Severnoe, era stato sepolto alla presenza di un centinaio di persone Valery Chekalov. Per quanto riguarda Dmitry Utkin, il noto blogger Anatoly Sharii ha riferito che la sepoltura era prevista in un cimitero militare Mytishchi, vicino a Mosca.

Sui social e sui canali Telegram circolano solo le immagini della cerimonia per Chekalov. Per quanto riguarda Prigozhin, il canale Telegram Shot ha diffuso un video della sua tomba, sovrastata da una croce di legno e coperta di rose rosse. Sulla tomba sono appoggiate una grande fotografia del defunto e il testo incorniciato di una poesia di Josif Brodsky intitolata Natura Morta. Nessun incidente è stato segnalato a San Pietroburgo in relazione ai funerali.

Video dal profilo “X” di Christo Grozev