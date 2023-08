Lo scenario è apocalittico: le prime immagini dopo il bombardamento russo a Pokrovsk, fumo e macerie

Filmato dopo l'attacco all'hotel Druzhba, dove si trovavano le forze armate ucraine: lo scenario è da apocalisse: le prime immagini dopo il bombardamento russo Pokrovsk, fumo denso e macerie

Sui social altre immagini dopo il raid missilistico nel Donetsk, con 8 morti ed almeno 67 feriti.

Nel video i primi soccorsi del servizio di emergenza ucraino sul luogo delle esplosioni: uno scenario apocalittico con denso fumo e detriti ovunque, i suoni delle ambulanze e la ricerca dei superstiti.

Il raid missilistico russo nel Donetsk, con 8 morti ed almeno 67 feriti.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta pensando a un nuovo pacchetto di aiuti militari da destinare all'Ucraina. Lo riporta la Cnn, che cita il capo delle acquisizioni militari Doug Bush.

"L'amministrazione - ha detto Bush, riferendosi all'ufficio gestione del budget - sta lavorando a un pacchetto da presentare al Congresso in autunno. Noi contiamo di poter contare su un forte appoggio, in particolare per aumentare la produzione di munizioni e il loro acquisto in modo da sostenere l'Ucraina"

Intanto è stato rivelato dai servizi segreti ucraini un tentativo di attentato al presidente ucraino Zelensky: arrestata una talpa, una donna che avrebbe dovuto avvisare Mosca degli spostamenti del presidente ucraino per assassinarlo.