I teneri cuccioli di tigre di Sumatra allo zoo di Francoforte

Raja e Rimbo sono nati il 20 giugno, i primi cuccioli della loro specie in dieci anni. Ma i visitatori hanno dovuto aspettare per vederli poiché il loro recinto è stato temporaneamente chiuso al pubblico per consentire a madre e cuccioli di legare un po'.

La famiglia delle tigri rimarrà insieme per circa un anno prima che i due tigrotti si trasferiscano in un altro zoo.

Le tigri di Sumatra appartengono a una rara sottospecie che vive sull'isola indonesiana. Secondo Geiger sono in via di estinzione nella lista dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN).

La società di zoologia di Francoforte è stata coinvolta nella protezione della foresta pluviale terrestre ricca di biodiversità nella regione di Bukit Tiga Puluh dal 1998.