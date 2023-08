L'omaggio di Favino a Liliana Cavani: "Meravigliosa, grandissima nella sua spietata lucidità"

Pierfrancesco Favino lascia la proiezione del film “Comandante” per una breve intervista a Paolo Sommaruga e parla dell’emozione di essere a Venezia: “Qui venivo da ragazzo dietro le transenne, è la prima volta che faccio un’apertura e sono particolarmente orgoglioso”. E sulle immagini della premiazione di Liliana Cavani, Leone d'oro alla carriera: “Meravigliosa, di una grandissima lucidità come sempre, quasi spietata nella sua lucidità, è una meraviglia essere qui e vederla ricevere questo premio". In coda, il servizio sul film di Edoardo De Angelis, "Comandante".