Mahmoud, il ragazzo che voleva costruirsi un futuro

Un ragazzo normale, che non creava problemi, lavorava e cercava di costruirsi un futuro: amici e colleghi descrivono così Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla. E lo raccontano anche le foto sul suo profilo Instagram, che lo ritraggano mentre taglia i capelli e poi gli scatti dei risultati delle sue creazioni sulle teste dei clienti, giovanissimi come lui. Cosa è successo nella vita di questo 18enne, trovato senza vita nel mare a Santa Margherita Ligure, il corpo straziato e con mani e testa mutilate? Le indagini proseguono: i carabinieri hanno analizzato con il luminol il salone di parrucchiere dove lavorava in cerca di tracce organiche.