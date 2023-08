Tajani: migranti esseri umani, metterli al centro

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione del 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle interviene sul luogo del disastro - il pozzo della miniera noto come 'Bois du Cazier' dove nel 1956 divampò l'incendio che costò la vita a 136 minatori italiani. Tajani ha ribadito che tuttora "bisogna lavorare per dare condizioni di lavoro adeguate e regole da rispettare" a tutela dei lavoratori.