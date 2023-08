Del Conte: "C'è stato un cambio di sensibilità che incide sulla giurisprudenza"

Legittimo il licenziamento per allusioni sessuali indirizzate ai colleghi. Così la Cassazione, che ha respinto il ricorso di un lavoratore impiegato in un'azienda toscana contro una sentenza che giudicava legittimo il suo licenziamento per "aver tenuto comportamenti consistenti in molestie sussiali a danno di una collega neoassunta addetta al banco del bar". Per capire meglio come sta cambiando il mondo del lavoro anche in relazione a reati legati alle molestie, abbiamo sentito Maurizio Del Conte, professore di Diritto del Lavoro all'Università Bocconi.