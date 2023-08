Meeting Rimini, Salvini: ecco come sarà il Ponte degli italiani

"Tutti i ponti sono importanti, ma la legge istitutiva della società Stretto di Messina è del '71. Siamo al 52esimo compleanno di una società che avrebbe dovuto costruire il ponte. E' il ponte al mondo più studiato senza essere costruito. E' stato sviscerato dagli ingegneri, lo faranno loro. Sono orgoglioso degli ingegneri italiani che vanno a cercare fortuna in Germania, Cina e Stati Uniti. Il ponte sullo Stretto sarà l'occasione per dimostrare che gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al meeting di Rimini. "Il ponte è a campata unica di 3,3 km - ha aggiunto - non ha tralicci in acqua, è un'opera green. E' un anello di congiunzione Palermo-Roma-Milano-Berlino-Stoccolma, un'opera che riporta l'Italia e il Mediterraneo al centro".



"L'obiettivo è quello di avere la prossima estate, quando si farà il nuovo Meeting annuale, la telecamera che inquadra i cantieri che hanno iniziato il loro lavoro, che potremo osservare qui da Rimini" ha concluso Salvini, in riferimento al progetto del Ponte sullo stretto.