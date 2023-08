Meloni a Caivano, don Patriciello: "Il centro sportivo riaprirà nel 2024. Oscurare i siti porno"

“Ho detto alla presidente del Consiglio che è necessario oscurare i siti porno”: è uno degli argomenti, dice il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, da lui affrontati con Giorgia Meloni nel corso del lungo colloquio, nella chiesa di San Paolo Apostolo, al Parco Verde. Parlando della visita della premier, il sacerdote commenta: “Io ho osato e, grazie a Dio, c'è stata una risposta”.

“Entro la primavera del 2024 il centro sportivo di Caivano”, devastato dall'incuria e dai vandali, teatro delle violenze di gruppo ai danni delle due cuginette, “tornerà ad essere un centro sportivo” ha poi annunciato don Maurizio, riferendo ai giornalisti quanto gli è stato detto dalla premier nell'incontro. “Mancano pochi mesi alla primavera del 2024 ma credo che manterrà la sua parola” ha aggiunto Patriciello. “Meglio di così non poteva andare. Noi abbiamo un desiderio grande di applaudire ma se le promesse, come accaduto altre volte, non verranno mantenute, sapremo anche fischiare” ha dichiarato in un altro passaggio.

Alla premier “abbiamo raccontato la difficile realtà del quartiere che è inserito nel contesto di Caivano, a sua volta inserito nella Terra dei fuochi”. All'incontro hanno partecipato anche altri due sacerdoti della zona: “In questa battaglia - ha detto don Patriciello - siamo tanti, forse non siamo ben organizzati ma siamo tanti. La nostra battaglia non finisce mai e forse, al termine della nostra vita, come San Paolo, potremo dire che abbiamo combattuto la buona battaglia e abbiamo conservato la fede”.