Michelle Hunziker si tiene in forma allenandosi in Sardegna

Vacanze all’insegna del relax, della famiglia e dell’allenamento. Michelle Hunziker si trova in Sardegna insieme alle figlie, al nipote Cesare Augusto e al genero Goffredo Cerza.

La Sardegna non è una scelta a caso, proprio lì l'anno scorso Ramazzotti ha scoperto di essere incinta e in quel momento era in vacanza con la madre.

Tra un bagno, una passeggiata sulla spiaggia e il caldo, Michelle non si dimentica la forma fisica e così sui social mostra gli allenamenti di prima mattina. Michelle Hunziker nemmeno in vacanza riesce a stare con le mani in mano. Nella villa in Sardegna si occupa delle figlie più piccole, dedica attenzioni alla primogenita, coccola il nipotino, ma non perde di vista la sua forma fisica.