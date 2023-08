Milano, auto si ribalta e coinvolge una ciclista: è grave

Un'auto si è ribaltata andando a sbattere sul palo della luce che è caduto colpendo una ciclista in Corso XXII al civico 39. La donna di 42 anni, di origini straniere, è stata soccorsa dal personale del 118 Areu e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, è in condizioni gravi ma era cosciente quando è stata soccorsa, .sarà sottoposta a un intervento chirurgico e laprognosi è riservata. A guidare l'auto, secondo quanto si apprende, una coppia di anziani coniugi che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto. Gli occupanti dell'auto sono stati estratti dai Vigili del fuoco dall'abitacolo in cui erano rimasti incastrati e affidati agli operatori del 118.

Secondo una prima ricostruzione, a causare l'incidente sarebbe stata un'altra vettura uscita da una via laterale che si sarebbe immessa a velocità sostenuta su corso XXII marzo. Sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica glia genti della Polizia locale.