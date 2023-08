Milano, investito e schiacciato contro un palo. I commercianti: incrocio pericoloso

Karl Nasr non ce l'ha fatta.

Nonostante i soccorsi e il ricovero a Niguarda, per il ragazzo investito e ucciso lo scorso martedì nell'incrocio tra viale Umbria e via Colletta, a Milano, non c'è stato nulla da fare.

Il diciottenne, libanese con cittadinanza anche canadese, non è sopravvissuto all'urto, schiacciato contro un palo da una macchina che si è trovata coinvolta in un incidente, colpita da una seconda vettura impegnata in una pericolosa inversione a U. La dinamica dell'incidente è però ancora in fase di chiarimento.

I residenti e commercianti della zona denunciano ai microfoni la pericolosità dell'incrocio e i comportamenti degli automobilisti che spesso non osservano le regole mettendo i pedoni in pericolo.