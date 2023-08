L'auto piomba sul marciapiede e travolge i pedoni: morto un 18enne canadese

È morto all'ospedale Niguarda i l18enne canadese che era stato travolto ieri da un'auto mentre con i genitori stava passeggiando sul marciapiede di viale Umbria a Milano. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Anche il padre e la madre, sotto shock, erano stati portati in ospedale. I chirurghi avevano tentato inutilmente di salvare il ragazzo.

Lo scontro fra le due auto, un'AudiRS7 e una Renault Captur, è avvenuto ieri alle 13.30 all'incrocio - regolato da un semaforo - tra viale Umbria e via Colletta. Il ragazzo, con doppio passaporto, canadese e libanese, era con i genitori di 52 e 57 anni che hanno assistito all'incidente. Entrambi, colti da malore, sono stati portati in ospedale. Dopo lo scontro una delle auto è finita contro il 18enne schiacciandolo contro un palo del semaforo. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Stamani la notizia della morte. La Polizia locale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per definire le eventuali, reciproche responsabilità.