Mineo, morti tre agenti della polizia penitenziaria in uno scontro fra due auto

"Desidero esprimere le mie sentite condoglianze per la tragica scomparsa di tre agenti della Polizia penitenziaria avvenuta in provincia di Catania a seguito di un grave incidente stradale. La mia sincera vicinanza alle famiglie e all'Amministrazione penitenziaria". Lo dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il Ministro Nordio: addolorato per la scomparsa degli agenti

"Sono profondamente addolorato per questa tragedia: giungano ai familiari e ai colleghi delle vittime i miei sentimenti di vicinanza e affettuosa solidarietà". Lo ha scritto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio sul suo profilo Facebook, a proposito della scomparsa in un incidente stradale di tre agenti di Polizia Penitenziaria, avvenuta ieri in provincia di Catania.

Il capo del Dap: mi unisco al dolore dei familiari

"Ieri pomeriggio, in Sicilia, nel tratto stradale tra Palagonia e Mineo, hanno perso la vita tre poliziotti penitenziari. Un terribile schianto ha strappato tre appartenenti al Corpo alle loro vite e all'affetto dei propri cari. Erano insieme, di ritorno dalla Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, dove prestavano servizio: Giovanni Barbanti, 38 anni; Giuseppe Spampinato, 49 anni; Pietro Tatoli, 48 anni. Lavoravano insieme e spesso tornavano insieme a fine servizio. Un'amicizia che andava oltre il fatto di essere colleghi e che ha legato i loro destini anche negli ultimi attimi di vita", così il capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo. "Mi unisco personalmente e a nome di tutta l'Amministrazione penitenziaria al dolore indicibile delle loro mogli e compagne nella vita, dei loro figli e di tutti i loro familiari -prosegue - E a quello del comandante e di tutti i colleghi poliziotti penitenziari con i quali condividevano quotidianamente il luogo di lavoro al servizio della nazione".