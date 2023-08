Missili russi sulla città di Zaporizhizhia: 2 morti e 7 feriti - video

Il bilancio dell'attacco russo lanciato questa sera sulla città di Zaporizhzhia è stato rivisto a due morti, uno in meno rispetto al conteggio iniziale riferito dalle autorità. Lo ha affermato il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko in un messaggio su Telegram.

"Due persone sono state uccise, 7 sono rimaste ferite. Le informazioni primarie erano di circa tre morti. Fortunatamente una persona è stata rianimata", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che "i soccorritori hanno prontamente spento l'incendio in un edificio commerciale". La polizia "ha condotto una perquisizione appartamento per appartamento degli edifici residenziali. Non sono stati trovati morti o feriti", ha poi riferito Klymenko.