Filippo Tortu: "Avrei dovuto fare molto meglio"

"Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito forte e quella era la mia intenzione, però come è abbastanza evidente questo non è avvenuto. Non ho rivisto la gara, penso di non aver fatto una buona curva e quindi poi quando sbagli i primi 100 metri, puoi essere forte quanto vuoi ma non riesci ad inventarti nulla". E' il commento di Filippo Tortu ai microfoni di Rai Sport, dopo l'eliminazione in batteria dai 200 ai mondiali di atletica leggera di Budapest. “È stato un anno complicato, in cui non sono riuscito a trovare continuità”. Per l'azzurro, il possibile riscatto passa per la 4x100, nella quale è campione olimpico: "C'è subito questa occasione per rifarmi. Lì dovrò sicuramente fare meglio per dare un contributo migliore rispetto a quello che darei se corressi come oggi. Dovrò essere bravo a riprendermi"..