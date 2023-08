Monte Rosa, l'ondata di caldo africano scioglie i ghiacciai: zero termico oltre i 5.300 metri

Le immagini girate oltre i tremila metri mostrano la criticità dei ghiacciai, in sofferenza per l'ondata di calore provocata dall'Anticiclone Nerone. Nello specifico le immagini documentano il ghiacciaio di Indren, situato nel massiccio del Monte Rosa. Intanto si registra un nuovo record, negativo: alla stazione di radiosondaggio di Novara Cameri, alla quota di 5.328 metri, è stato raggiunto lo zero termico, il valore più alto dal 1954, da quando sono iniziate le misurazioni. Significative anche le termiche registrate a quota 2100 metri, con oltre 23°C e punte di 39°C in Valle d'Aosta a una quota di quasi 900 metri.