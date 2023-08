Morto Prigozhin, quale futuro per la Wagner? Intervista a Luca Steinmann

Giornalista e analista geopolitico, Steinmann legge la morte del fondatore del Gruppo Wagner come una resa dei conti interna al sistema di potere russo. Una milizia, la Wagner, che attraverso i suoi successi militari nel Donbass ha acquisito anche un peso politico all'interno del Cremlino. Importante, inoltre, l'influenza che il Gruppo Wagner e le società ad esso legate hanno in giro per il mondo nel promuovere gli interessi della Federazione russa.