Leclerc si racconta prima di Monza: Verstappen, i consigli di mamma e la paura dei serpenti (video)

In vista del Gran Premio d'Italia in programma fino domenica a Monza il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, si racconta per il TG1: "La mia mamma mi ripete soprattutto di stare attento. È un consiglio che alla fine non seguo così tanto perché faccio il pilota di Formula 1, quindi è difficile mentre fai una gara dirsi: 'Stai attento'". E sul Gp che lo attende ammette: "Io sono contento solo quando vinciamo, ma obiettivamente guardando la situazione in cui siamo ora sarà molto difficile vincere".