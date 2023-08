Mumbai, tragedia sulla superstrada in costruzione: gru crolla sugli operai

Sono morti schiacciati dalla gru, caduta all'improvviso. Tragica fine per gli operai impegnati sulla Samruddhi Expressway, in costruzione fuori Mumbai. La struttura metallica si sarebbe rovesciata finendo sui pilastri in cemento, proprio dove si trovavano i 17 lavoratori. Tre persone sono rimaste ferite. Secondo le autorità locali il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare nelle prossime ore. L'incidente è avvenuto all'alba nel Distretto di Thane, nello stato indiano centroccidentale di Maharashtram, uno dei tanti attraversati dalla mastodontica opera viaria di 701 km che, una volta ultimata, collegherà Mumbai alla città di Nagpur.