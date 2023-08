Il discorso di Roberto Saviano ai funerali di Michela Murgia: "Per lei la condivisione era tutto"

Queste "sono le parole più difficili della mia vita". Così lo scrittore Roberto Saviano ha iniziato il suo intervento durante i funerali di Michela Murgia nella Basilica degli Artisti di Roma ricordando che la scrittrice sarda, morta a Roma giovedì scorso dopo una lunga malattia, "voleva che questa fosse una giornata per tutti, per lei la condivisione era tutto".

Secondo l'autore di Gomorra ad aver "fatto del male a Michela Murgia non sono stati gli squadristi dell'informazione. Quelli che hanno davvero fatto del male a Michela - precisa - sono coloro che avevano un piede qui e un piede lì, quelli che non hanno preso posizione perché spaventati, quelli che stavano a metà per convenienza con il loro opportunismo. Sono loro, con la loro mancanza di orizzonti, ad aver reso difficilissima la vita di Michi", ha detto Saviano secondo cui per la Murgia "la condivisione era il senso di tutto". Saviano ha trasportato in spalla la bara della Murgia fuori dalla chiesa, assieme ai componenti della famiglia della scrittrice.