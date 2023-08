Myanmar. Frana in una miniera di giada: decine di persone trascinate in un lago

Le piogge monsoniche, che da settimane si abbattono sul Myanmar e hanno costretto più di quarantamila persone ad abbandonare le proprie case, hanno trasformato in una trappola mortale il terreno già instabile dei pendii di una miniera di giada nel nord del Paese.

Il crollo ha travolto decine di persone trascinandole in un lago. Più di trenta sono i dispersi. Le squadre di soccorso birmane sono al lavoro nella speranza di trovare sopravvissuti ma si teme di recuperare solo corpi.

Citando alcuni testimoni, Tar Lin Maung, un giornalista locale, ha riferito ad Associated Press che il cumulo di detriti collassato domenica era alto circa 150 metri: "Non c'è alcuna possibilità che sopravvivano in questo lago di fango", ha detto.

L'incidente è avvenuto a Hpakant, nello Stato di Kachin, a circa 950 chilometri a nord di Yangon. L'area è l'epicentro delle più grandi e redditizie miniere di giada del mondo.

Qui in centinaia rischiano la vita ogni giorno sui ripidi pendii di ghiaia e detriti scavati dalle compagnie minerarie, alla ricerca di piccoli pezzi della pietra semipreziosa. E i crolli, specialmente nella stagione piovosa sono all’ordine del giorno.

Nel 2020, una frana in una miniera di giada nel nord del Myanmar uccise più di 160 persone.

L'ex Birmania produce circa il 90 per cento della giada mondiale, di cui grandi quantità sono vendute in Cina.