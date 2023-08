Nel video soldati ucraini nella zona di Robotyne chiedono aiuto ad un Bradley

Alcuni soldati della 47a brigata "Magura", dispiegati nella zona di Robotyne, chiedono aiuto ad un Bradley di passaggio per l'evacuazione dei feriti.

L'esercito ucraino sta intensificando gli attacchi nell'area meridionale di Zaporizhzhia, in particolare nei pressi di Berdyansk, Melitopol e Robotyne. L'obiettivo, come riferiscono i media internazionali, sarebbe quello di tagliare le linee difensive e di rifornimento russe, come parte della controffensiva lanciata a giugno per riconquistare le zone occupate.

I Bradley sono veicoli corazzati delle forze armate statunitensi progettati per il trasporto veloce delle truppe, come veicoli caccia-carri e impiegati anche per supportare carri armati, essendo più veloci e molto efficaci in fuoristrada.